القسام تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال جراء تفجير تجمع لآليات إسرائيلية جنوب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال جراء تفجير تجمع لآليات إسرائيلية جنوب خان يونس.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، إن «عناصرها تمكنوا مساء أول أمس الاثنين، من تفجير 3 عبوات برميلية داخل أحد محاضن آليات العدو جنوب منطقة البطن السمين جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح».

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور التوغل على امتداد قطاع غزة، ولا سيما في خان يونس ورفح جنوبا، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

وبثت كتائب القسام مشاهد لعملية نوعية نفذها مقاتلوها السبت الماضي، في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وتضمنت المشاهد لقطات لاستهداف عناصرها ناقلتي جند بعبوتين داخل قمرتي القيادة، ثم هاجموا ناقلة ثالثة بقذيفة «الياسين 105».

وأسفرت العملية عن مقتل 3 جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين، وفق تقارير إسرائيلية.