«جمال تراست بنك» اللبناني ينفي الإدعاءات وراء إدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية

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نفى "جمال تراست بنك" بشكل قاطع، في بيان اليوم الجمعة، الادعاءات التي بنى مكتب مراقبة الأصول الخارجية (أوفاك) عليها لإدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية، مؤكداً التزامه بقواعد مصرف لبنان.

وأكد المصرف في بيانه "التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتساهل المصرف معه".

وأشار إلى أنه "سوف يتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدم بطلب استئناف للقرار أمام "أوفاك" وفق المرجعيات ذات صلة كافة".

ولفت إلى أنه "سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال ترست بنك ش.م.ل.".

كان ​البيت الأبيض قد أعلن عن فرض عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك" لصلته بـ"حزب الله" و​إيران​".

من جهتها، أعربت جمعية المصارف في لبنان عن أسفها إزاء القرار الأمريكي، مؤكّدة أن هذا "الإجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على مسؤول أمني، ونائبين برلمانيين لحزب الله اللبناني.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.