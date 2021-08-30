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نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، في إحباط محاولة تهريب 4.5 طن تبغ محظور تصديره إلى الخارج.

وكانت معلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قد أكدت تصدير مسئولي إحدى الشركات التجارية الكائنة بمحافظة القاهرة، رسالة مشمولها (مكانس يدوية – أدوات مطبخ) داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري إلى إحدى الدول، وأضافت التحريات باحتواء الحاوية المشار إليها على أصناف محظور تصديرها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من التبغ الخام "محظور تصديره" وزنت 4 أطنان و500 كيلو جرام.

وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.