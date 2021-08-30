إعصار إيدا يتسبب في إلغاء رحلات جوية بمطار ولاية ميسيسيبي الأمريكية

قررت شركتا "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" للطيران، إلغاء الرحلات الجوية المغادرة من مطار "جاكسون ميدجار إيلي إيفرز" الدولي بولاية "ميسيسيبي" اليوم الاثنين بسبب إعصار إيدا.

وذكر المطار، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن شركة "أمريكان إيرلاينز" تتوقع استئناف الرحلات الجوية المغادرة من المطار غدا /الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الأحد، حالة الطوارئ في ولاية "ميسيسيبي" بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا.

وأوضح بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أعلن حالة طوارئ في ولاية "ميسيسيبي" وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن إعصار "إيدا" الذي ضرب البلاد في 28 أغسطس الجاري ولا يزال مستمرا.