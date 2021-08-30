شيريهان تنعي المخرج كريم ضياء الدين والد أبناء أختها هويدا

نعت الفنانة شيريهان زوج شقيقها المخرج كريم ضياء الدين، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.إنتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج ‎كريم ضياء الدين.

يذكر أن المخرج كريم ضياء الدين مواليد 1946حصل على دبلوم معهد العالي للسينما قسم الاخراج عام 1967، عمل مساعد مخرج مع والده المخرج المصري أحمد ضياء الدين، فور تخرجه مخرج بالتلفزيون حيت يخرج الافلام التسجيلية والروائية، شارك في أفلام سينمائية منها

فيلم "المراكبي"، و مسلسل "ديدي ودوللي"، و مسلسل "اللي اختشوا ماتوا".