الإمارات تستعد لتمارين الدرع الواقي لمحاكاة هجمات سيبرانية

أعلن مجلس الأمن السيبراني بالإمارات، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أنه بصدد تنفيذ سلسلة تمارين " الدرع الوقائي" السيبرانية الافتراضية بدءا من شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، ستتضمن التمارين سيناريوهات محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية في بيئة مراقبة تم تصميمها بهدف تدريب الجهات المختلفة وتقييم إمكاناتها في مجالات الاستجابة السريعة للحوادث الإلكترونية وإدارة الأزمات والرؤية الشاملة للأمن السيبراني.

ولفتت الوكالة إلى أن التمارين تجري "في ظل استعداد الدولة لاستضافة الحدث الأكبر عالميا إكسبو 2020 في الأول من أكتوبر والذي يتطلب تعزيز الجهود والإجراءات الكفيلة بإنجاح الحدث من خلال التعامل بكفاءة واحترافية عالية مع السيناريوهات الطارئة المختلفة".

وتتمثل سيناريوهات التدريب في الكشف والدفاع عن البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية وحملات الاستهداف السيبراني وتحليل البرامج الضارة والهندسة العكسية والتهديد الداخلي.