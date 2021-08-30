تركيا تعزز قدراتها العسكرية بطائرات مسيرة محلية الصنع

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أضاف الجيش التركي جيلا جديدا من الطائرات المسيرة العسكرية المنتجة محليا إلى أسطوله اليوم الأحد، وذلك في إطار جهود الرئيس رجب طيب أردوغان لجعل الجيش يتمتع باكتفاء ذاتي أكبر.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يتم إنتاج الطائرة المسيرة "أقنجي" من جانب شركة بايكار، وهي شركة تركية خاصة لصناعة الطائرات المسيرة ولها صلات عائلية بأردوغان.

وتعد هذه الطائرة غير المأهولة أكثر تقدما من طائرة الشركة "بيراقدار تي بي2" التي بيعت إلى دول من بينها أوكرانيا وبولندا.

وقال أردوغان خلال مراسم تسليم الطائرة الجديدة في مدينة كورلو بشمال غرب تركيا إنه "بإنتاج أقنجي، تصبح تركيا واحدة من أكبر ثلاث دول في العالم في إنتاج هذه التكنولوجيا".