تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مسيرة الإبداع من خلال فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، فعلى مسرح المحكى قضى حشد جماهيرى ضخم امسية مساء الأحد، متنوعة قدمت خلالها المغنية الشابة دينا الوديدى، لون فنى مميز يستلهم التراث ويمزجه بالموسيقى الحديثة لينتج شكل غنائى مبتكر.

ووسط تفاعل وإعجاب الحضور تغنت ب السيرة الهلالية، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع، الله باقى، أحسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدى كما شاركتها غناء عدد من الأعمال صديقتها منه حسين.

سبقها حفلا لفريق بغدادى بيج باند، بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدى بغدادى، الذى انطلق مع الجمهور فى رحلة لدنيا الجاز.

وقدم بغدادي بيج باند، العديد من الأعمال العالمية كان منها غني غني غني، موجة، نيويورك، رقصه القمر، كرنفال، لوس رويس، جواليه، أفالون، مامبو جامبو، اشعر بسعاده، مزاج، شيء مجنون صغير، دميه الساتان، كان من الأفضل، إلى جانب عدد من المؤلفات العربية التى أعيد صياغتها لتناسب أسلوب الجاز كان منها أهل المحبة، الحنة الحنة، كما شارك بالغناء مع الفريق كل من فريدة تامر وعلي الحريري.