 مبيعات التجزئة في أيرلندا تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 15 شهرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبيعات التجزئة في أيرلندا تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 15 شهرا


نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 5:09 ص | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 5:09 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بأعلى معدل لها منذ أكثر من عام.

وذكر المكتب أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 3% سنويا، خلال أبريل، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل تراجعه بنسبة 7ر0% خلال مارس.

وسجلت مبيعات التجزئة أقوى نمو لها منذ زادت بنسبة 9ر4% خلال يناير 2024.

وكان أكبر نمو في مبيعات التجزئة من نصيب قطاعات المعدات والدهانات والزجاج  حيث زادت بنسبة 7ر7%، في حين زادت مبيعات الأثاث ومستلزمات الإضاءة بنسبة 7ر6%، في تراجعت المبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 6ر5%.

وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة في أيرلندا الشهر الماضي بنسبة 1ر1% بعد تراجعها بنسبة 7ر0% في الشهر السابق عليه.

في الوقت نفسه أظهرت قيمة المبيعات بنسبة 3ر1% شهريا وبنسبة 5ر3% سنويا خلال أبريل الماضي.


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