مبيعات التجزئة في أيرلندا تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 15 شهرا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بأعلى معدل لها منذ أكثر من عام.
وذكر المكتب أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 3% سنويا، خلال أبريل، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل تراجعه بنسبة 7ر0% خلال مارس.
وسجلت مبيعات التجزئة أقوى نمو لها منذ زادت بنسبة 9ر4% خلال يناير 2024.
وكان أكبر نمو في مبيعات التجزئة من نصيب قطاعات المعدات والدهانات والزجاج حيث زادت بنسبة 7ر7%، في حين زادت مبيعات الأثاث ومستلزمات الإضاءة بنسبة 7ر6%، في تراجعت المبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 6ر5%.
وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة في أيرلندا الشهر الماضي بنسبة 1ر1% بعد تراجعها بنسبة 7ر0% في الشهر السابق عليه.
في الوقت نفسه أظهرت قيمة المبيعات بنسبة 3ر1% شهريا وبنسبة 5ر3% سنويا خلال أبريل الماضي.