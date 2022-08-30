مسئولو الأرصاد الجوية في اليابان يحذرون من اقتراب إعصار قوي

حذر مسئولو الأرصاد الجوية في اليابان من أن الإعصار "هينامنور" قد يضرب الجزر الجنوبية الغربية للبلاد، غدا الأربعاء، بقوة كافية لتدمير المنازل والمباني المختلفة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الإعصار القوي للغاية كان يتقدم غربا فوق البحار إلى جنوب اليابان بسرعة 35 كيلومترا في الساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي للبلاد.

ومن المتوقع أن يستمر الإعصار في التطور وأن يقترب من محافظة "أوكيناوا" ومنطقة "أمامي" في محافظة "كاجوشيما" بحلول يوم غد، وقد يكون بقوة كافية لإسقاط المنازل في منطقة "دايتوجيما" بمحافظة "أوكيناوا".

وحذر المسئولون من أن الإعصار قد تصاحبه رياح شديدة وأمواج عالية وانهيارات طينية وفيضانات خاصة في المناطق المنخفضة بالإضافة إلى تضخم الأنهار.

يشار إلى أنه وفقا لمسار الإعصار، فإنه قد تضرب الرياح العنيفة الجزيرة الرئيسية في "أوكيناوا" اعتبارا من غد، وجزر "ساكيشيما" اعتبارا من بعد غد الخميس.