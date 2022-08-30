حديقة أوروبا المهددة بسبب أسوأ جفاف على الإطلاق

جعلت السهول الخصبة المليئة بأشجار الزيتون، التي تمتد عبر جنوب إسبانيا من هذا البلد أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، حيث يمثل حوالي نصف الإمداد العالمي.

ولكن بسبب أسوأ موجة جفاف سُجلت في التاريخ، أصبح ما يسمى بـ "الذهب الأخضر" في إسبانيا أكثر ندرة. وقد انخفض محصول هذا العام بنحو الثلث بالفعل - ولا توجد حتى الآن علامة على هطول أمطار قريب.

في مصنع إنتروليو Interóleo في خايين Jaén، المقاطعة التي تنتج نصف زيت الزيتون الإسباني، تعبئ المضخات "الذهب الأخضر" في عبوات زجاجية وبلاستيكية، تمر بعدها على طول حزام النقل لتوضع عليها علامة تشير إلى أنها "منتج إسباني".

لكن المصنع الذي يُصدر إنتاجه إلى دول عديدة من بينها المملكة المتحدة، يشهد انخفاضا حادا في الإنتاج وارتفاعا كبيرا في الأسعار، مما قد يسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

يقول خوان غاديو، رئيس العمال في مصنع إنتروليو، والذي يعتقد أن هذا القطاع الحيوي لإسبانيا بات في خطر الآن: "يدفع المتسوقون بالفعل ثمنا أعلى بمقدار الثلث عما كانوا يدفعونه في العام الماضي، لكن الجفاف سيفاقم المشكلة وسيرتفع مقدار ما يدفعونه بشكل أكبر".

ويتابع غاديو: "مع الانكماش الاقتصادي، قد نضطر إلى تسريح بعض العمال.. هناك شعور طاغ بالإحباط وعدم اليقين.. عام آخر مماثل لهذا العام سيكون من دون أدنى شك كارثة شاملة".

وكما هو الحال مع الزيتون، المشكلة مماثلة عبر القطاع الزراعي كله، إذ وجدت الأبحاث الحديثة أن أجزاء من شبه الجزيرة الأيبيرية هي الأكثر جفافاً منذ 1200 عام.

وقد بدأ المزارعون الإسبان بزراعة المزيد من نباتات عباد الشمس منذ بداية العام الحالي، في محاولة لتعويض فقدان زيت عباد الشمس القادم من أوكرانيا - أكبر منتج في العالم، إذ أدت الحرب إلى انخفاض حاد في الإنتاج.