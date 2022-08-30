ناقلة نفط مهددة بالغرق إثر حادث تصادم مع ناقلة غاز قرب جبل طارق

أعلنت حكومة إقليم جبل طارق، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة نفط عملاقة معرضة للغرق، بعد حادث تصادم مع ناقلة للغاز الطبيعي المسال، قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط.

وتخشى السلطات المعنية حدوث تسرب نفطي حال غرقت ناقلة النفط، البالغ طولها 178 مترا.

يشار إلى أن إقليم جبل طارق هو منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، وتقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا.

وتحمل ناقلة النفط 183 طنا من زيت الوقود الثقيل، و250 طنا من الديزل، و27 طنا من زيوت التشحيم.

وأشارت حكومة الإقليم إلى أن طاقم الناقلة لا يزال على متنها، وهو مكون من 24 فردا، وأكدت عدم وجود خطر على حياتهم، حيث يمكن إجلاؤهم في أي وقت عبر سفن قريبة من الناقلة.

ومن المقرر أن يقوم غواصون في وقت لاحق اليوم بفحص الأضرار التي لحقت بناقلة النفط التي كانت في طريقها من جبل طارق إلى فليسنجن بجنوب هولندا. وترفع الناقلة "او إس 35" علم توفالو.

أما ناقلة الغاز المسال "آدم إل إن جي"، التي يبلغ طولها 289 مترا، وترفع علم جزر مارشال، فقد تعرضت لضرر بسيط جراء التصادم.

وأوضح بيان محدث أصدرته الحكومة أن حادث التصادم وقع عندما كانت الناقلة "أو إس 35" تقوم بمناورة للخروج من الخليج.