محافظ بني سويف يتابع سير العمل في إزالة التعديات على أملاك الدولة

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات كافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي تعده الإدارة العامة لأملاك الدولة، حيث تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الأولى وحتى صباح اليوم الثلاثاء، وصل إلى 395 حالة تعدٍ (299 حالة تعدٍ على أملاك دولة، و96 حالة على أراضٍ زراعية).

فيما تتواصل الإزالات وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الـ 20 من من حملات الإزالة، انطلقت مرحلتها الأولى 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، والتي تليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.

ويأتي ذلك في ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.