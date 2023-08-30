رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701.

وشدد بري، خلال استقباله، اليوم، كبير مستشاري الإدارة الأمريكية لشئون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، "على عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية يونيفيل منذ عام 1978 وحتى الآن، مؤكدا أن لبنان حريص جداً على المحافظة على الاستقرار، كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني".

وجدد بري شكره "للجهود التي بذلها هوكستين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9"، مؤكدا "أن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية واستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي، كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وقال هوكستين: "اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناء".

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري، "تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة".

وكان هوكستين قد وصل اليوم إلى لبنان في زيارة تستمر يومين لمتابعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى التوصل اليه في أكتوبر الماضي.

وأعلنت السفارة الأمريكية في لبنان، في بيان صحفي، أن هوكستين يزور "لبنان من 30 إلى 31 أغسطس الجاري لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في 2022، سوف يبحث كبير المستشارين هوكستين أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي".

وكان اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل قد أنجز في 27 أكتوبر الماضي، وسلّم الوفد اللبناني الرسالة الرسمية اللبنانية المتعلقة بالترسيم للوسيط الأمريكي هوكستين وللمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في مقر الأمم المتحدة في الناقورة جنوب لبنان.