وكيل كولر يكشف آخر التطورات في ملف صفقة مهاجم الأهلي

كشف دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، آخر التطورات عن ملف التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق.

وقال لامبرتي في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "كولر يعمل بشكل كبير جداً وقد تصل فترة عمله لـ18 أو 19 ساعة في اليوم من أجل النادي، وهو الآن يتابع أكثر من 50 مهاجم لتدعيم الفريق وجلب مهاجم أفضل من الموجود حاليا".

وأضاف: "كولر ليس عنيداً أو يتمسك بضم لاعب بعينه ولكنه يريد لاعب أفضل من الموجود حالياً، والنادي لديه ميزانية معينة وهي لا تكفي لجلب اللاعب صاحب المواصفات التي يبحث عنها كولر".

وتابع: "العثور على مهاجم أصبح صعباً في العالم كله، ونحن نبحث عن إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم، يستطيع التعايش مع الضغوط الموجودة هنا".

وأضاف: "كولر كان يرغب في التعاقد مع جوستافو سوزا ولكن ناديه لم يوافق على بيعه، ولا أعلم باقي الأسماء الموجودة في القائمة القصيرة التي حددها، وهو لا يخبرني بكل شيء".

وواصل وكيل كولر: "كولر تحدث مع رئيس الأهلي حول نقطة حضور الجماهير، حيث يحث الرئيس على ضرورة أن يكون الملعب ممتلئ بالكامل، وكرة القدم هي حياته".

وأضاف: "لا يوجد ما ينقص كولر سوى التعاقد مع مهاجم جيد، وجميع الأجهزة التي طلبها وصلت تقريباً ويتبقى فقط بعض الأشياء البسيطة وهي في طريقها للوصول".

وأتم: "كولر ليس غاضب من أرضية ملعب التتش ولكن لديه تحفظ، ولكنه يريد الأفضل للنادي الأهلي وقدم طلباً لرئيس النادي ووعده بتحقيق طلبه، وفي بعض الأحيان يقوم بسد الحفر المتواجدة بالملعب والتي سببت بعض الإصابات"