وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يراجعون الدعم المالي طويل الأمد للجيش الأوكراني

يلتقي وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا اليوم الأربعاء، في مصنع أسلحة سابق، تحول الآن إلى جامعة، لدراسة الدعم المالي طويل الأمد للجيش الأوكراني.

ومن المقرر أن يراجع وزراء الدفاع خطة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي يبلغ حجمها 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لإتاحة 5 مليارات يورو للأسلحة وبرامج التدريب لفترة 2024 – 2027.

ويهدف بوريل إلى تغيير الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا ضد روسيا ليستند إلى أساس أكثر هيكلة وبعيدا عن المدفوعات المنفصلة التي تمت بموجب مرفق السلام الأوروبي.

وقال بوريل في مستهل الاجتماع "يجب أن تستمر بعد الحرب مهما حدث. ويجب أن تستمر لإعادة الإعمار ولإعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية".

وحصلت أوكرانيا حتى الآن على مساعدات عسكرية قدرها 5.6 مليار يورو من آلية الميزانية، المنفصلة عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تدفع للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مقابل توريد الأسلحة لأوكرانيا وغيرها من الدول غير الأعضاء في التكتل.

وتحول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي دون استخدام التكتل ميزانيته في المشاريع العسكرية.

ومن المقرر أيضا أن يتناول وزراء الدفاع الانقلاب الذي وقع في النيجر، وهي أحدث دولة في منطقة الساحل بأفريقيا بعد بوركينا فاسو ومالي التي تسقط في أيدي الجيش.

ويجب أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم كيفية التعاطي مع الانقلاب في النيجر، وهي دولة وصفها بوريل بـ"شريك ضروري" قبل أكثر من شهر.

ورفض بوريل التعقيب على طرق التعاطي المحتملة.