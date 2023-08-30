الرئيس الطاجيكي يتسلم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني تتصل بالعلاقات الثنائية

تسلم الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن رسالة خطية من نظيره الفلسطيني محمود عباس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

قام بتسليم الرسالة رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني خلال لقاء الرئيس إمام علي رحمن له اليوم.

واطلع المالكي خلال اللقاء، الرئيس إمام علي رحمن، على آخر التطورات والمستجدات السياسية في فلسطين، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وممارسات الاحتلال أحادية الجانب، بما فيها سياسة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وإرهاب المستوطنين.

ومن جهته ثمن الرئيس الطاجيكي صمود الشعب الفلسطيني ونضاله، وصولا إلى تحقيق أهدافه المشروعة، وشدد على دعمه لتطوير العلاقات الثنائية وتوجيهاته إلى حكومته بعمل ما يلزم بهذا الخصوص، وأكد أهمية الاتفاقيات الثنائية ومردودها على الشعبين والبلدين