المجلس القومي للمرأة بدمياط ينظم ورشة عمل لتمكين المرأة في وتنمية قدراتها

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ورشة عمل تدريبية على التسويق الإلكتروني، وتصميم بوسترات ببرنامج كانفا، لتتناسب للإعلانات عن المنتجات على المنصات الألكترونية.

وأوضحت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، كيفية استخدام السوشيال ميديا في تسويق المنتجات، في بيان لها اليوم، أن الورشة تقوم بتعليمهم الحرف اليدوية بالمجان، ضمن أنشطة المجلس القومي، بالمدينة الصديقة للنساء؛ لتعزيز قدراتهن على تسويق منتجاتهن بطريقة تزيد من فرص بيع المنتجات، وحاضرت في الورشة منى عبدالله عضو الفرع والمشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة.

بدأت الورشة بتقسيم السيدات إلى مجموعات، بهدف التعاون على إخراج مجموعة من البوسترات واللوجوهات التى تتناسب مع أنواع المنتجات المختلفة.

وحسب البيان، حضر الورشة 15 سيدة من رواد المدينة الصديقة للنساء، واللاتي تعلمن في حرف يدوية كنواة للبدء في مشروع صغير، تقام الورشة في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بدمياط بتمكين المرأة في المجتمع وتنمية قدراتها وتوعيتها، وذلك برعاية المهندس أيمن الشهابي محافظ دمياط.