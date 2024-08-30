النائب أحمد السجيني: الثقة بين المواطن والحكومة في ملف التصالح لن تعود إلا بإنهاء الطلبات القديمة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الثقة بين المواطن والحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء لن تعود إلا بإنهاء الطلبات القديمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنَّ المواطن لن يتشجع لتقديم طلبات للتصالح إلا إذا وجد من قدّم طلبات سابقة تم إنهاؤها بالفعل.

وأشار إلى أن هناك بعض المشكلات في هذا الملف، حيث تأخر صدور اللائحة التنفيذية ثم تشكلت الحكومة الجديدة وبعدها رفع البرلمان جلساته.

ولفت إلى أن هذا الأمر جعل لم يتمكن من عقد جلسة قياس أثر لما أجري في هذا الملف خلال الفترة الماضية، لكنه أوضح أنه سيعمل على عقد الجلسة في الوقت الفترة المقبلة.

وشدد السجيني، على أن القانون يوفر ولا يعطل، مطالبًا المسئولين التنفيذيين بإعادة النظر في أمر المطابقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شدد على أهمية متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما تتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم فى التعامل مع أى مشكلات او تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت فى طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات فى إطار تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التى تسهم فى الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.