عاد اسم عبد الغفور البرعي، الشخصية الأيقونية التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، ليتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد أكثر من 30 عاماً على عرض المسلسل. هذا الاهتمام المتجدد أتى بعد تداول صورة تشير إلى استخدام حوار من المسلسل في مناهج التعليم المصرية. لكن هل هذا صحيح؟ وزارة التربية والتعليم سرعان ما نفت صحة هذه الأنباء، لكن الجدل حول الموضوع لم يهدأ، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن السبب الحقيقي وراء عودة هذه الشخصية إلى الساحة مجددا.

عبد الغفور البرعي ترند مجددا

تصدر اسم شخصية عبد الغفور البرعي، التي جسدها نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة تكشف عن الاستعانة بحوار من المسلسل بين شخصيتي "عبد الغفور البرعي وابنه عبد الوهاب" في منهج اللغة العربية المقرر للصف الأول الإعدادي في مصر.

ولكن سرعان ما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد، مؤكدة أنه لا صحة لوجود درس حول شخصية عبد الغفور البرعي من رواية "لن أعيش في جلباب أبي" في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي المطور لعام 2024، والذي سيُطبق على الطلاب بداية العام الدراسي المقبل لأول مرة.

من المحتمل أن الصورة المتداولة تعود لأحد الكتب الخارجية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، وليست من الكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة.

لن أعيش في جلباب أبي: مسلسل لا يُنسى

بين الحين والآخر، يتصدر هذا العمل الذي أنتج وعرض عام 1996، قائمة الترند على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، أو على محرك البحث جوجل، لأسباب مختلفة. سواء كانت تلك الأسباب متعلقة بأحداث مهمة تدور في العمل، أو بشخصيات أصبحت أيقونية لدى الجمهور.

ولا تمر فترات طويلة على غياب العمل عن المشهد التفاعلي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر مشاهد متنوعة من المسلسل، بل وتم تحويل العديد منها إلى "كوميك" و"ميمز" ساخرة تُستخدم بكثرة.

من أبرز شخصيات العمل التي تتصدر الترند بشكل متكرر، شخصية فاطمة كشري، التي لعبت دورها الفنانة القديرة عبلة كامل. فاطمة هي زوجة عبد الغفور البرعي، الرجل المكافح الذي تحول من بائع روبابيكيا فقير إلى رجل أعمال ثري، وأصبحت قصة حبهما واحدة من أبرز الثنائيات الدرامية.

أيضاً، شخصية عبد الوهاب، التي أداها محمد رياض، هي من الشخصيات المحيرة في الدراما، والتي يتعاطف معها البعض وينتقدها البعض الآخر. فعبد الوهاب يرفض أن يكون جزءا من حياة والده ويدخل في صراع مع نفسه لمقاومة الاندماج مع والده حتى نهاية العمل.

أما الأحداث البارزة التي يتم ذكرها كثيراً بل وتتصدر التريند، فهي حفل زفاف سنية، الابنة الكبرى لعبد الغفور، حيث أصبح موعد حفل زفافها دعوة لمشاهدة حلقات المسلسل بمجرد ذكر اقتراب موعده في مجموعات الفيسبوك الفنية والعامة.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي، بدءاً من عمله في وكالة الحاج إبراهيم سردينة (عبد الرحمن أبو زهرة) إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة. خلال هذا الوقت، يعجب عبد الغفور بفاطمة بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، ويتزوجها وينجب ولده عبد الوهاب وأربع فتيات: سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة.

وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه يعاني من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص به بعيداً عن والده ونفوذه، فيما تفشل زيجات بناته واحدة تلو الأخرى بسبب ثروته.

المسلسل هو معالجة درامية لرواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وقد قدمه للتلفزيون الكاتب مصطفى محرم وأخرجه أحمد توفيق. شارك في البطولة: سهير الباروني، حنان ترك، ياسر جلال، وفاء صادق، ناهد رشدي، منال سلامة، رشوان توفيق، كوثر العسال، مصطفى متولي، وغيرهم من النجوم.