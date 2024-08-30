ضبط عصابتين و187 قطعة سلاح وتنفيذ 90 ألف حكم خلال 24 ساعة

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 187 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما، شملت "19 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 127 فرد محلي، و335 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة ، و229 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، وتنفيذ 90 ألف و347 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 347 قضية مخدرات بإجمالي 5 طن و113 كيلو مخدرات،و6906 قرص مخدر، وفدان قنب هيدرو، كما تم ضبط 30 متهما هاربا و15 متهم بالبلطجة، 257 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 64 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.