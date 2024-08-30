ينافس كريم عبد التواب لاعب منتخب ألعاب القوى فئة العدو بعد غد الاحد على نهائي العدو 100 متر مباشرة في تمام الساعة 7 مساءا ,ضمن منافسات دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 والتي انطلقت في28 أغسطس الجاري وتنتهي 8 سبتمبر المقبل .

وكان من المقرر ان يدخل كريم عبد التواب منافساته غدا السبت في تصفيات سباق 100 متر جري في تمام الساعة 8:20 بتوقيت القاهرة , إلا ان انسحاب المنافس , كان في صالح لاعب المنتخب المصري وتأهل مباشرة للتصفيات النهائية والتي ستجرى منافساتها بعد غدا السبت .

من جانبه أكد عبد التواب استعداده التام للمنافسة والظهور بالشكل اللائق ورفع علم مصر في المحافل الدولية وأشار إلى انه يعتبر مشاركته في أول دورة العاب شرف عظيم وفرصة كبيرة لابد من استغلالها متمنيا ان يحرز ميدالية ويتلفح بعلم مصر .

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك .