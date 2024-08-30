 نهائي كأس مصر.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام زد - بوابة الشروق
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نهائي كأس مصر.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام زد

محمد جلال
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 7:50 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 7:51 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد في نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي زد في التاسعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد ميهوب - أحمد فتحي -محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة -  دودو الجباس  - مروان حمدي".


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