«غزة في القلب» معرض فني لحزب الجيل في الإسكندرية

تحت عنوان "غزة في القلب"، نظم حزب الجيل الديمقراطي في الإسكندرية، مساء أمس الخميس، معرضًا فنيًا ضم العديد من الرسوم التشكيلية التي تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية.

افتتح المعرض ناجي الشهابي، رئيس الحزب، وعمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، وأحمد حمدي، أمين التنظيم، ومصطفى غانم، الأمين المساعد للمحافظة، وأحمد الشيخ، مساعد أمين المحافظة.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد جاء المعرض بحضور الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، وبتنظيم الفنانة التشكيلية الدكتورة سوزي سعيد، وعدد من الشخصيات السكندرية المهتمة بذلك الشأن.

وخلال كلمته، أشاد الشهابي بالمعرض الذي يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وذلك في قاعة "ناجي" داخل قصر ثقافة الأنفوشي، قائلًا: "اللوحات تجسد الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وقصف المستشفيات، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وتهجيره من أرضه."

شهد المعرض أعمالًا لأكثر من 70 فنانًا، تنوعت بين الرسم والتصوير، وشهدت مشاركة كبيرة من الأطفال الذين عبروا عن دعمهم لأقرانهم في قطاع غزة، في لفتة تعكس وعيهم بأبعاد القضية ودور مصر المحوري فيها.

وأضاف عمر عوض، مساعد رئيس الحزب، أن الفن التشكيلي وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر والأفكار، وقد لعب دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية. ومن خلال أعمالهم الفنية، عبر الفنانون التشكيليون عن حبهم لفلسطين وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

كما تم دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية للقضية ومنعها من التصفية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف أحمد حمدي، أمين التنظيم، أنه عند النظر إلى هذه اللوحات في المعرض الفني "غزة في القلب"، يتضح أن مثل هذه الأعمال الفنية يمكن أن تُحدث تغييرًا في الرأي العام العالمي، ورفع مستوى الدعم لحقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

أكدت سوزي سعيد، الفنانة التشكيلية ورئيسة اللجنة الفنية بالحزب ومنسقة المعرض، أن فكرة إقامة معرض "غزة في القلب" جاءت في إطار الواجب الإنساني والتعبير عن دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وتقرير المصير، ودعم صموده والمساعدة بما نستطيع كفنانين تشكيليين.

