هجوم بالطلاء على زعيمة حزب تحالف سارا فاجنكنشت الشعبوي الجديد في ألمانيا

غادرت زعيمة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي الجديد المنصة لفترة وجيزة أمس الخميس بعد تعرضها لهجوم بالطلاء في تجمع انتخابي في ولاية تورينجن بشرق ألمانيا.

وأفاد مصور بوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في الموقع في إرفورت أن السياسية اليسارية سارا فاجنكنشت، مؤسسة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، أصيبت بضربة خفيفة بالطلاء، لكنها استأنفت ظهورها بعد وقت قصير من الحادث.

وألقت قوات الأمن القبض على مشتبه به واحتجزته. وقالت الشرطة إن الرجل يخضع للتحقيق بتهمة إتلاف ممتلكات والتشهير، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد الدافع السياسي وراء الحادث.

وقال شتيفن كفازيبارت، المسؤول الإعلامي للحزب في ولاية تورينجن، إن فاجنكنشت بخير، على الرغم من أن الحادث كان صادما، موضحا أنها تعرضت لضربة في الرأس والجزء العلوي من الجسم والرقبة بالطلاء، مضيفا أن المهاجم استخدم نوعا من الحقن الطبية.

وكتبت فاجنكنشت أمس على منصة "إكس" أنها تُثمن الاستفسارات عن حالتها، وطمأنت الجميع بأنها بخير، وأضافت: "أنا بخير. ما زلت مرتجفة بعض الشيء. لكن لا تقلقوا: لن نسمح بترهيبنا!".

وانفصلت فاجنكنشت عن حزبها السابق "اليسار" بسبب آرائها الشعبوية اليمينية بشأن الهجرة وبعض القضايا الاجتماعية الساخنة الأخرى. وتتبنى فاجنكنشت بوجه عام مواقف يسارية بشأن القضايا الاقتصادية، وتعارض بوضوح الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يدلي الناخبون في ولاية تورينجن بأصواتهم بعد غد الأحد في انتخابات البرلمان الإقليمي للولاية.