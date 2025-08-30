قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، إن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية؛ نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوسيع العمليات العسكرية، الأمر الذي يفاقم أعداد الضحايا والمصابين بشكل يومي.

وأوضح في مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن الحديث عن توجيه إخطارات إخلاء قسري لسكان مدينة غزة تحت تهديد السلاح والقصف لن يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة الإنسانية، في وقت يعاني فيه الأهالي من غياب الأمن الغذائي وصعوبة الحصول على المياه والعلاج.

وذكر أن «مناشدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتأكيد على استحالة إخلاء مدينة كاملة من سكانها يعبّران عن إدراك المجتمع الدولي لفداحة الكارثة الإنسانية في غزة».

وأشار إلى أن المواطنين يفتقدون لوسائل النقل والمأوى الآمن في المناطق التي يُطلب منهم التوجه إليها، ما يجعل أي عملية إجلاء أمراً غير واقعي ويضاعف المخاطر على حياة المدنيين.

ولفت إلى أن تقارير الأونروا بشأن إدخال المساعدات الإنسانية تؤكد ضرورة فرض إجراءات أشد على الاحتلال لضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر في غزة أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية لن يسهم إلا في تعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين.

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون بوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات بشكل عاجل، مؤكداً أن المنظمات الإنسانية تبذل قصارى جهدها، لكن الإمكانيات تبقى محدودة أمام حجم المأساة المتفاقمة في القطاع.





