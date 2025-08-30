خالد جلال يفتتح مؤتمر تطوير المسرح المدرسي بمشاركة مسرحيين وتربويين لبحث المشكلات والحلول

بحضور عدد من المسرحيين من كتاب ونقاد ومخرجين، إلى جانب قيادات وزارة التربية والتعليم المعنيين بملف المسرح المدرسي، افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح صباح اليوم السبت مؤتمر "نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي"، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة فعّالة من وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وأكد خالد جلال في كلمته أن المسرح المدرسي كان دائمًا منطلقًا لاكتشاف المواهب منذ الصغر، ما يستدعي إعادة تفعيله من خلال شراكة حقيقية بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، مشددًا على أن توصيات المؤتمر يجب أن تتحول إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق.

وقال المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يمثل خطوة لإحياء هذا المجال وإعطائه مكانته المستحقة، كأداة لترسيخ القيم الثقافية والفنية لدى النشء، ودعم دور المدرسة في بناء شخصية متكاملة، موضحًا أن المؤتمر يطمح لصياغة توصيات قابلة للتنفيذ لتطوير المسرح المدرسي وتعزيز حضوره بالتعليم والمجتمع.

بينما أوضح الفنان عزت زين، أمين عام المؤتمر، أن المسرح المدرسي يمثل وسيلة أساسية لاكتشاف المواهب المبكرة وصقلها، بما ينعكس على تكوين شخصية الطالب وتنمية قدراته المتعددة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي قدمتها الفنانة عزة لبيب، مشاركة بارزة من وزارة التربية والتعليم بحضور عدد من الموجهين التربويين من المحافظات. وقدم أمين الدسوقي مدير عام التربية المسرحية بالوزارة عرضًا تقديميًا حول رؤية وأهداف الإدارة، موضحًا أن المسرح المدرسي يسهم في تنمية القدرات الفنية والاجتماعية للطلاب، وأن الوزارة تطور برامجه عبر مبادرات تشمل المسرح التفاعلي، المسابقات، والورش التدريبية.

وشدد الدسوقي على أن التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم متواصل لإحياء المسرح المدرسي وفق أسس واضحة، مشيرًا إلى أن مشاركة الموجهين بالمؤتمر تهدف لربط التوصيات المنتظرة بالواقع داخل المدارس.

ويستمر المؤتمر يومين متتاليين يناقش خلالهما 27 ورقة بحثية حول قضايا ومحاور عدة، منها: المسرح المدرسي بين الثقافة والتعليم، المسرح المدرسي والهوية الثقافية، وقضايا المسرح المدرسي وتحدياته. وتُعقد الجلسات بالمجلس الأعلى للثقافة، فيما يحتضن مركز الهناجر للفنون حفل الختام الذي يشهده وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد الضاهر، حيث تُعلن التوصيات النهائية للمؤتمر.