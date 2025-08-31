السوداني: إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي لا تعني القطيعة مع المجتمع الدولي

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم، إن إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي لا تعني القطيعة مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن ظروف العراق اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2014.

وشدد السوداني خلال حضوره تجمع للعشائر في بغداد على ضرورة "اعتماد سيادة القانون وحصر السلاح واحترام مؤسسات الدولة والحفاظ على القرار الوطني ومكافحة الفساد ومسؤوليتنا كانت المحافظة على مصالح العراق والعراقيين وعدم الانزلاق إلى ساحة الحرب"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "موقفنا من أحداث المنطقة واضح ومعلن على المستوى السياسي والإعلامي والإغاثي، والعراق كان جزءاً من الحراك مع الدول الإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع اتساع ساحة الصراع".

وذكر أن "العراق اليوم يمتلك أفضل العلاقات مع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي وحضور كبرى الشركات العالمية للعراق، دليل على حجم الثقة، ومجموع الاستثمارات العربية والأجنبية بلغ أكثر من 100 مليار دولار في مختلف القطاعات".

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن شعار "العراق أولاً ليست شعارا بل سلوكا وتطبيقا عمليا، والتزاما شرعيا ووطنيا وأخلاقيا تجاه العراقيين، بكل مكوناتهم وأطيافهم والعراق بما يملكه من موارد وخيرات يحتاج إلى إقتصاد وتنمية مستدامة، وإصلاح حقيقي بشكل لا يعتمد على النفط فقط".

وأوضح أن "مشروع طريق التنمية يضع العراق اليوم كممر إقتصادي على مستوى المنطقة والعالم، وهناك فرص ومشاريع على طول طريق التنمية الاستراتيجي بالشراكة مع شركات عالمية كبرى".

وذكر أن "ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار هو بفضل تضحيات أبناء شعبنا، وقواتنا الأمنية التي تمسك كل أرجاء البلد بقوة وثبات لحفظ أمنه واستقراره".