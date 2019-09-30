الصليب الأحمر: الإفراج عن 290 يمنيا محتجزا لدى الحوثيين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد (جماعة أنصار الله الحوثية)، مشيرة إلى أن عملية الإفراج شملت 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار، شمالي اليمن الشهر الجاري.

وقال فرانز راوخنشتاين، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، في بيان اليوم: "مستعدون دومًا للعمل كميسر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين، بعدما تلقينا طلبًا من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها".

وأوضحت سارا الزوقري المتحدث الرسمي الإقليمي للجنة الدولية في تصريح، لـ(د.ب.أ)، إن جميع الأسرى الذين تم الإفراج عنهم بتنسيق مع الصليب الأحمر من جنسية يمنية.

وقالت: "ربما قد تم الافراج عن عدد آخر من الأسرى، ولكن لم يكن بالتنسيق معنا أو تحت إشرافنا".

واعتبرت الزوقري أن هذه العملية خطوة ايجابية أولى، مؤكدة استعدادهم للقيام بعمليات أخرى من أجل العائلات التي تنتظر أبناءها المحتجزين.

وأوضح بيان الصليب الأحمر، أن دور اللجنة الدولية يتمثل في هذه العملية في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم أو ما إذا كانوا يرغبون بنقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرف الآخر في النزاع.

من جانبه، قال روبرت زيمرمان، رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر".

وأفاد البيان بأنه وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2019، يسرت اللجنة الدولية بوصفها وسيط محايد نقل 31 قاصرًا من مأرب (خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية) حيث تم إحضارهم، إلى صنعاء وجرى إعادة لم شملهم مع ذويهم، وكان هؤلاء القُصَّر قد احتجزوا في وقت سابق في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى للحوثيين، أن جماعته تقدمت للأمم المتحدة بمبادرة من طرف واحد للإفراج عن 350 أسيرا ومعتقلا ممن شملتهم كشوفات اتفاق السويد من التابعين للطرف الآخر (الحكومة الشرعية) من بينهم 3 سعوديين.