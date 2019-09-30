لوفتهانزا تفصل الرئيس السابق لنقابة المضيفين الجويين





فصلت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران نيكولي باوبليس، الرئيس السابق لنقابة المضيفين الجويين (أوفو).

جاء ذلك وفقا لما أكده باوبليس ودانيل فلور، الرئيس الحالي للنقابة اليوم الاثنين. وكانت مجلة "دير شبيجل" أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.

وقالت أكبر شركة طيران ألمانية إنها من ناحية المبدأ لا تعلق على الشؤون الخاصة بتعاقدات العاملين.

وأعلن باوبليس أنه عازم على تقديم شكوى لحمايته من الفصل أمام محكمة العمل في فرانكفورت.

وبحسب شكوى باوبليس، فإن الشركة اتهمته بالعمل في نشاط جانبي غير مسموح به كمستشار لنقابة "أوفو". وكانت الشركة حذرته من ممارسة هذا النشاط.

وعلق فلور على اعتراض الشركة على عمل باوبليس لدى النقابة قائلا إن من "الصعب جدا فهم" هذا الاتهام لباوبليس بعد أكثر من 10 أعوام قضاها الرجل في العمل النقابي الدؤوب.

ويرجح نقابيون أن هذا القرار سببه حملة شخصية من أعلى دوائر في لوفتهانزا ضد باوبليس، المثير للجدل، والذي قاد إضرابًا عنيفا في عام 2015 لأطقم الضيافة الجوية المشهورة بطابعها الهادئ إلى حد كبير في لوفتهانزا.

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