بث منصات إيرانية، لقطات مصورة لتفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية فوق مدينة بندر عباس لاعتراض الهجمات الإسرائيلية.

Footage captures the moment Iranian air defenses activate above the city of Bandar Abbas to intercept Israeli attacks



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/boCY50qfi9 pic.twitter.com/g1DYzIeKLL — Press TV 🔻 (@PressTV) June 14, 2025

وكانت مصادر عسكرية إيرانية قد أعلنت أنَّ قوات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري نجحت في إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة ، كانت تحاول الاقتراب من منشأة نطنز النووية، وذلك باستخدام منظومة الدفاع الجوي "سوم خرداد".

وقالت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جرى التصدي للطائرة المسيرة في إحدى الحلقات الدفاعية المحيطة بموقع نطنز، وتم تدميرها بنجاح دون أن تتمكن من تنفيذ أي عملية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه بدأ توجيه ضربة إلى إيران في هذه الآونة، مشيرًا إلى مواصلة مهاجمة وتدمير منصات إطلاق الصواريخ أرض-أرض الإيرانية.

وأظهرت مشاهد متلفزة، الدفاعات الجوية الإيرانية وهي تحاول التصدي للهجمات الإسرائيلية في تبريز التي تضم إحدى أهم القواعد العسكرية الإيرانية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.