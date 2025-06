بث منصات إيرانية، لقطات مصورة لتفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية فوق مدينة بندر عباس لاعتراض الهجمات الإسرائيلية.

Footage captures the moment Iranian air defenses activate above the city of Bandar Abbas to intercept Israeli attacks



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/boCY50qfi9 pic.twitter.com/g1DYzIeKLL