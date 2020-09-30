عَثر صياد عن طريق الصدفة على جسد امرأة كان طافيا على سطح الماء، واكتشف عند الاقتراب منها وإنقاذها أنها لازالت على قيد الحياة.

وبعد البحث والتحقيق اكتشفت السلطات أن المرأة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها، يوم السبت 26 سبتمبر، قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو، وفق ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقام الصياد بتوثيق الواقعة، منذ العثور عليها، وحتى خروجها من البحر سالمة، بمقطع فيديو فريد.

وكان الصياد، رولاندو فيسبال، أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي يقترب فيها فيسبال وصديقه من المرأة العائمة التي لا تستجيب تقريبا لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وبعد وهلة، اقتربا منها وحملها إلى القارب.

بعد الحديث مع المرأة واستشفائها، كشفت التحقيقات عن اسمها، وهي تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما، وكانت قد حاولت الانتحار بسبب تعرضها للعنف الأسري على يد زوجها السابق لمدة 20 عاما، وهو ما دفعها إلى قرار الاختفاء ثم قتل نفسها بالغرق في البحر.

وقالت جيتان إنها تأسف لقرار الانتحار الذي اتخذته، مضيفة أن الله أنقذها من الغرق خلال محنة استمرت 8 ساعات، وفق ما صرحت به لقنوات محلية.