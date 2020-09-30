مقتل وإصابة 6 مدنيين في هجوم بقذيفة هاون لـ طالبان شرق أفغانستان

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أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء سقوط قذيفة هاون على منزل في منطقة الينجار بإقليم لغمان شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الإقليم أسد الله دولتزاي -وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- إن الحادث وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وطفلان.

ووصف دولتزاي الحالة الصحية للمصابين بأنها مستقرة وقال إنهم نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يشار إلى أن هجوما صاروخيا لطالبان استهدف منزلاً سكنياً في إقليم غازني أسفر أمس الأول عن مقتل 3 مدنيين آخرين.

ولم تعلق حركة طالبان بعد لوسائل الإعلام على هذه الأنباء.