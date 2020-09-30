تحطم مقاتلة أمريكية من طراز «إف - 35» إثر اصطدامها بطائرة تزويد بالوقود

أعلنت وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أن مقاتلة من طراز "إف-35 بي" تحطمت إثر اصطدامها في الجو بطائرة للتزود بالوقود.

وأفاد جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكي، بأن قائد مقاتلة الـ"إف - 35"، قفز منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود، وهي من طراز "كي سي 130 جي" بسلام، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت قناة تلفزيون "إي بي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء.

وعلى حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية: ""عند الساعة 1600 تقريبا وردنا أن "مقاتلة إف 35 بي" اصطدمت بطائرة "كيه سي 130 جيه" خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، مما أدى لتحطم المقاتلة إف-35بي".