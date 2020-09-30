 تحطم مقاتلة أمريكية من طراز «إف - 35» إثر اصطدامها بطائرة تزويد بالوقود - بوابة الشروق
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 12:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟
النتـائـج تصويت

تحطم مقاتلة أمريكية من طراز «إف - 35» إثر اصطدامها بطائرة تزويد بالوقود

وكالات
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:51 ص

أعلنت وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أن مقاتلة من طراز "إف-35 بي" تحطمت إثر اصطدامها في الجو بطائرة للتزود بالوقود.

 

وأفاد جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكي، بأن قائد مقاتلة الـ"إف - 35"، قفز منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود، وهي من طراز "كي سي 130 جي" بسلام، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

 

وذكرت قناة تلفزيون "إي بي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء.

 

وعلى حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية: ""عند الساعة 1600 تقريبا وردنا أن "مقاتلة إف 35 بي" اصطدمت بطائرة "كيه سي 130 جيه" خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، مما أدى لتحطم المقاتلة إف-35بي".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك