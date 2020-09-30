الإمارات تسجل 3 وفيات و1100 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وهو أعلى رقم تسجله الدولة منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن حالات المصابين مستقرة، ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن مجموع حالات الإصابة المسجلة في الدولة 94190 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس الجديد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 419 حالة.

وسجلت الوزارة تعافي 1186 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 83724 متعاف.