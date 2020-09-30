سنغافورة تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و765 حالة إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 4 حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم جميعا قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة، و3 حالات من المجتمع المحلي والبقية من العمال المهاجرين.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 حالة وفاة، بينما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى.