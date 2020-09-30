ميركل: جائحة كورونا اختبار غير مسبوق

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باحتواء جائحة كورونا حتى الآن، داعية في المقابل إلى توخي الحذر في الخريف والشتاء.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في المناقشة العامة لميزانية 2021 في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن الأشهر الأكثر صعوبة قادمة الآن، مشيرة إلى اللوائح المشددة التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، مثل فرض غرامة لا تقل عن 50 يورو إذا قدم زبائن بيانات اتصال خاصة بهم غير صحيحة للمطاعم.

وذكرت ميركل أن الجائحة تضع العالم وأوروبا وألمانيا أمام "اختبار غير مسبوق"، مشيرة إلى أن ألمانيا اجتازت الأزمة حتى الآن على نحو جيد نسبيا، أيضا بفضل شعور المواطنين غير العادي بالمسؤولية.

ودافعت ميركل عن الاقتراض الجديد في مشروع الموازنة بقيمة 96 مليار يورو لمواجهة حالة الطوارئ الاستثنائية، موضحة أنه يمكن التفاعل الآن "بسرعة وبقوة" مع الأزمة، حيث لم يكن هناك ديون جديدة في ميزانيات سابقة على مدار سنوات عدة.

وأكدت ميركل أنه من أجل التمكن من التصرف في الأزمات المستقبلية، من المهم العودة إلى إدارة الميزانية على نحو متوافق مع الدستور في أسرع وقت ممكن، موضحة في المقابل أنه تم الآن اتخاذ القرارات الصحيحة في مشروع الموازنة لتعزيز التضافر الاجتماعي والاستثمار.