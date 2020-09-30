علقت ميار شريف، نجمت النادي الأهلي والمنتخب الوطني للتنس، على مشاركتها الأولة في بطولة رولان جاروس، إحدى المنافسات الكبرى في رياضة التنس، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تصبح أيقونة رياضية مثل محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي.

وقالت ميار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كنت سعيدة جدًا بدعم الناس اليوم وردود أفعالهم، ولم أكن أتخيل كل هذا الدعم، وكنت فخورة بحمل علم مصر".

وأضاف: "القرعة كانت صعبة بعدما وضعتني أمام المصنفة عالمية، ولكن كنت مستعدة للمباراة بالعزيمة مثل أي مباراة أخرى لكي أفوز، وكنت أشعر أن الفوز قريب في بداية المباراة، ولكن للأسف هي تمتلك الخبرة واستطاعت الفوز".

وتابع: "كنت مستمتعة اليوم بأجواء المباراة، وكنت أتمنى أن يكون الاستاد عامرًا بالجماهير".

وأوضح: "شقيقاتي أرسلوا لي بعد المباراة أن محمد صلاح يدعمني، فرحت بأن الأشخاص الناجحين يدعمون غيرهم، وسعيدة أنها جاءت من محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، وأتمنى أن أكون أيقونة مثله في المستقبل".

وأضافت: "سأصل للتصنيف 150 أو ما بين 140، وحلمي أن أدخل ضمن تصنيف المائة، وأحلامي أكبر من ذلك أيضًا، أتمنى أن أفوز ببطولة مثل رولان جاروس، كل ما أحتاجه المزيد من الخبرة، فأنا أمارس لعبة التنس منذ عام ونصف فقط، وبدأت السنة الماضية اللعبة وأنا غير مصنفة، وبعد هذه الفترة وصلت لهذا التصنيف".

وعن أحلامها في أولمبياد طوكيو، أجابت:"أحلامي أن أفعل كل ما بوسعي بغض النظر عن النتيجة، وتأجيل البطولة جاء في صالحي لكي أخوض مباريات مع من هم أكثر مني خبرة، ليتم تأهيلي لكي أحصل على ميدالية هناك".

واستأنفت: "انتقلت إلى إسبانيا منذ عام ونصف، وراسلت المدرب الخاص بي بأنني أريد التدرب بعدما أنهيت فترة الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصعوبة انتقال مدربي لمصر هي من دفعتني للانتقال والإقامة في إسبانيا، وأنا أتدرب صباحًا ومساءً وأحافظ على جسدي".

واختتمت: "التونسية أنس جابر من اللاعبات المميزات جدا، وتألقها كان دافعًا لي من أجل الوصول لما حققته، ومن الصعب توقع هوية بطل وبطلة رولان جاروس هذا العام، وأعتبر الألمانية شتيفي جراف مثلي الأعلى".