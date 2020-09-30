 وزير الخارجية العراقي: الهجمات على السفارات الأجنبية في العراق هجمات تستهدف الحكومة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية العراقي: الهجمات على السفارات الأجنبية في العراق هجمات تستهدف الحكومة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 10:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 10:04 م

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، أنَّ الهجمات على السفارات المعتمدة في العراق هجمات تستهدف الحكومة العراقية.
وقال حسين- فى تصريحات له في بغداد اليوم الأربعاء،وفقا لوكالة الأنباء العراقية- " إنَّ الحكومة العراقية غير سعيدة بالقرار المبدئي بانسحاب السفارة الأمريكية لأنه لا يصبُّ في مصلحة البلدين" ، مبيناً أنَّ الحكومة العراقية اتخذت إجراءات أمنية لحماية البعثات الدبلوماسية سواءً في مطار بغداد أو في المنطقة الخضراء.
وتوقَّع أن يؤدي انسحاب السفارة الأمريكية من بغداد إلى انسحابات أخرى، معتبرا استهداف البعثات الدبلوماسية في البلاد استهدافا مباشرا للعراق كما يمثل خطراً على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق.


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