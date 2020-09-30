وزير خارجية العراق يؤكد على ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية بالمنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في إتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على ضرورة إقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، والنأي عن أيّ صراعات إقليميّة ودوليّة في المنطقة والمُضِيّ قُدُماً في تحقيق مُقرِّرات اللقاءات التي عُقِدَت بين مسوؤلي البلدين، والقمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر؛ لتكون نموذجاً لبقيّة دول المنطقة في كيفيّة بناء علاقات استراتيجيّة قائمة على المصالح المُشترَكة ومُواجَهة تحدّيات الإرهاب.



وبحث الوزيران ضرورة العمل المشترك على المُستوى الإقليميّ والدوليّ؛ لمنع تدخّل الدول الأخرى في الشؤون الداخليّة العراقيّة، وحماية السيادة وأنّ الاستقرار الداخليّ ينعكس على استقرار المنطقة وأنّ التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّ.



وأجرى وزير الخارجية العراقي أيضا اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الجانبان آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنية.



كما تبادل الوزيران الرؤى وتقييم مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والإستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام والتنمية.



وأكد الوزير العراقي على "ضرورة إحترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة والإلتزام بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيين".