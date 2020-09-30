وزير الخارجية الأرميني: تركيا ترسل مرتزقة وإرهابيين لدعم أذربيجان

قال وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان، اليوم الأربعاء، إن تركيا ترسل "مرتزقة وإرهابيين" إلى أذربيجان من أجل القتال ضد قوات إقليم "ناغورني كاراباخ"، ضمن المعارك المشتعلة في الإقليم منذ الأحد الماضي.



وأضاف وزير الخارجية الخارجية الأرميني - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - "أن تركيا تقوم بإرسال المرتزقة الذين يدعمون أذربيجان، وتقوم بتحويل الكثير من الإرهابيين، مشيرا إلى أنها تقوم بالأمر نفسه في شرق البحر المتوسط وفي منطقة المتوسط، وهذا مرفوض وغير مرحب به على الإطلاق".



وقال مناتساكانيان إن أرمينيا "ليس لديها أي شروط مسبقة للتفاوض على عكس أذربيجان التي تستخدم القوة وتسعى للحلول العسكرية".



وتابع "يجب أن ندافع عن أراضينا وشعبنا وأمننا، وعلى أذربيجان أن توقف أي نوع من الهجمات"، مشيرا إلى أن "أنقرة هي القوة المزعزعة للتوازن وهي التي تشعل التوتر".



وكشف مناتساكانيان أن أرمينيا "تعمل على الحل السلمي في نطاق المعاهدة السلمية لتهدئة الوضع، ونعمل مع شركائنا لعدم التصعيد، ونرغب في أن يكون هناك سلام".



ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بسبب إقليم "ناغورني كاراباخ" يومه الرابع في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994، وبدأت المعارك بين الطرفين منذ الأحد الماضي، وأوقعت نحو 100 قتيل على الأقل، بعضهم من المدنيين.



فيما عبر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء الاشتباكات في الإقليم التي تهدد باندلاع حرب شاملة بين أرمينيا وأذربيجان.