اشتباكات بين الشرطة ومتظاهري المناخ في ميلانو

وقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين محتجين على تغير المناخ، اليوم الخميس، حيث سعت الشرطة لمنعهم من الوصول إلى مركز مؤتمرات ميلانو، وهو مكان الاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية أنه ثمة مقاطع فيديو يظهر فيها رجال شرطة مكافحة الشغب وهم يستخدمون الهراوات ضد المتظاهرين الشباب.

ويشارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراجي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، في الاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف، وهي الفرصة الرسمية الأخيرة ومتعددة الأطراف للوزراء لتشكيل نمط المفاوضات بالتفصيل قبل مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP26 في جلاسكو في نوفمبر المقبل.