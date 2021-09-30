محافظ المنوفية: إزالة 497 تعديا بالبناء المخالف خلال أسبوعين

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ أعمال الموجة الـ18؛ لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، يأتي هذا في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها وفرض سيادة القانون.



وأوضح محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ 497 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية وذلك خلال أسبوعين.



وأشار إلى تنفيذ إزالة لـ252 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 12437 م2، و245 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 29 فدانا و 22 قيراطا و21 سهما.



ومن جانبه، أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات المخالفة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.



وأكد على التنسيق الكامل مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.



جدير بالذكر أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات تنفذ حاليا على ثلاث مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021، وتبدأ الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.