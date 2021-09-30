صيدلة الجامعة الألمانية تحصل على طلبي براءة اختراع بالتعاون مع جامعات ألمانية وأوروبية

نجح فريق بحثي بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية في القاهرة، بمشاركة جماعية ضمت مؤسسة بادن فورتنبرج الألمانية، ومجموعة من العلماء والباحثين بجامعات أولم، اسن - دويسبورج في ألمانيا، أروس في الدنمارك، الحصول على موافقة مكتب براءات الاختراع الأوروبي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية فى الحصول على طلبى براءه أختراع نظير تشييد ببتيدات أو بروتينات صغيرة ذات فعالية قوية على مستقبلات مناعية على سطح الخلية تتحكم فى الحجب الكلي أو الجزئي في مسار دخول الفيروسات إلى الخلايا مثل فيروس الإيدز مما يمكن الجسم البشري من القضاء على الفيروس ومنع تكاثره في مدة قصيرة جدا، كما أن هذا الحجب للمسار له فاعلية مؤكدة في علاج الالتهابات المختلفة و السرطانات والإمدادات الدموية للأورام.



وقال الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة وعضو الفريق البحثي بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه تم تحسيين ثبات البروتينات الصغيرة فى الأجسام الحية وغير الحية وتحسين التواجد الحيوى لها مما يمهد لاستخدامها اكلينيكيا بنجاح و يفتح افاقا غير مسبوقة لتصنيع أدوية علاجية جديدة بهذا الاكتشاف.



وأضاف أن نتاج هذا الابتكار بدء كجزء من الرسالة التي تقدمت بها مونيكا حبيب خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة للحصول على درجة الدكتوراه عام 2018 و المعنونة ب"التحسين الهيكلي للببتيد المعدل لمستقبلات كيموكين"، ومن ثم وعلى مدار عدة أعوام قام فيها المشاركون بإجراء العديد من التجارب المعملية وتنظيم ورش العمل حتى تم التوصل لهذا الأبتكار الفعال وهو ما أتاح لمجموعة العمل للتقدم بطلب للحصول على طلبى براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية استمرت ثمانية عشر شهرا " للتحكيم والتقييم" وتمت الموافقة عليه من الجانبين.



وفي السياق ذاته، هنأ الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة فريق العمل على تحقيقه لهذا الإنجاز العلمي، معربا عن سعادته بالتعاون الدولي المثمر مع الجامعات الشريكة للجامعة الألمانية منها جامعة اولم و الجامعات الأوروبية، الذى سيساهم إيجابي فى علاج العديد من الأمراض.



وأكد دعم الجامعة للباحثين وتشجيعهم؛ لإجراء البحوث الجامعية والابتكارات مع حفظ حق إستخدام الملكية الفكرية لهم محليًا ودوليًا ودفعهم لانتقاء التكنولوجيا القابلة للتطبيق بغرض توظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة.