 أرمينيا تسجل 1022 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أرمينيا تسجل 1022 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:32 ص

سجلت وزارة الصحة في أرمينيا، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 261 ألفا و675 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "أرمين برس" الأرمينية، اليوم الخميس، أنه - خلال الفترة نفسها - تم تسجيل 20 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و319 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 241 ألفا و841 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء، بعد تسجيل 650 حالة تعاف.


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