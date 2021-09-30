انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل

انطلقت، صباح اليوم الخميس، أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو إسرائيل، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الخميس، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد اتفاق إقامة علاقات بين البلدين، والذي أبرم العام الماضي برعاية أمريكية.

وسيفتتح «لابيد» سفارة إسرائيل في المنامة وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.