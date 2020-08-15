مجلس الأمن يصوت على قرار يقضى بخروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا

صوت مجلس الأمن اليوم الخميس، على مشروع قرار يقضي بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، كما صوت أيضا بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى آخر يناير المقبل، وفقا لما ذكرت سكاى نيوز عربية.

ويذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، قد أكد أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مقدرةً جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة في هذا الصدد.

وشدد وزير الخارجية خلال كلمته بالاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا على حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص.