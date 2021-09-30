رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية السياحة والفنادق والتشطيبات النهائية بـ«العلوم والتربية»

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية بمدينة طيبة الجديدة، استهلها بتفقد كلية السياحة والفنادق للوقوف على أخر استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد، رافقه خلالها الأستاذ جمال سيد، أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية وعددا من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد عزوز مكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكاتب الإدارية والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة لمعاينة احتياجات الكلية، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية القاعات الدراسية والمعامل، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بالكلية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لجميع أعمال الصيانة التي تجري داخل الكلية وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية والتي وصلت لمعدلات تنفيذ تخطت الـ70%، حيث تم الانتهاء من تركيب الرخام والكهرباء والسباكة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال طلاء الواجهات الرئيسية للكليتين بدءًا من الأسبوع المقبل.

واستعرض رئيس الجامعة مع مهندسي المشروع، تصميم الواجهات الرئيسية مطالبًا أن تصمم على الطراز الفرعوني، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات خلال شهر على الأكثر.