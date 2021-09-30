العراق يعتزم الإعلان عن إطلاق أضخم مشروع استكشافي للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية

أعلن رئيس شركة النفط الوطنية العراقية إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، أن الشركة تدرس إقرار مشروع استكشافي عملاق في منطقة الصحراء الغربية من البلاد، التي تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة للغاز الطبيعي وتعلق الشركة عليها أمالا كبيرة نتيجة الدراسات والمسوحات السابقة.



وقال رئيس الشركة، في تصريح صحفي خلال زيارة تفقدية لشركة الاستكشافات النفطية، إن المنطقة الغربية من العراق تكتسب أهمية كبيرة في مجال الاستكشاف والمسوحات، وأن شركة النفط الوطنية ستقوم بتسخير كافة إمكاناتها الفنية لاستثمار الغاز، من خلال حفر الآبار الاستكشافية بعد الحصول على موافقة الحكومة ودعمها لتنفيذ هذه المشاريع التي ستكون من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.



وذكر أنه تم الإيعاز إلى الجهات المعنية في شركة الاستكشافات النفطية بإعداد دراسة تقييمية، وحصر جميع المعلومات عن الرقع الاستكشافية في منطقة الصحراء الغربية بهدف توحيدها وإقرارها ورصد الموازنة المالية المناسبة لها، والإعلان عن إطلاق أضخم مشروع استكشافي للغاز الحر.



وذكر أن العراق مقبل على تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النظيفة، تماشيا مع توجهات العالم بهذا الاتجاه وضرورة تحويل كافة استخدامات الوقود السائل إلى الوقود الغازي التي تقع ضمن التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة.



وأوضح رئيس شركة النفط الوطنية، أن الصحراء الغربية هي أحد الحلول المستهدفة والكبيرة، التي من الممكن ان تعطي استقلالية كبيرة في موضوع استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية وكمصدر رئيس للصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية الأخرى.