 الجيش الصومالي يستعيد 9 قرى في محافظتي شبيلي السفلى والوسطى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الصومالي يستعيد 9 قرى في محافظتي شبيلي السفلى والوسطى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 11:33 ص

استعادت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين اليوم الجمعة، 9 قرى في محافظتي شبيلي السفلى والوسطى.
وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور - في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية - إن قوات الجيش سيطرت على 9 قرى واقعة في مناطق (البصرة، سابيو، بغداد، بلد الكريم، بلد دوس، أليفو، موريالي، دانيجا بالو، وبولا زانشولي) على ضفاف نهر شبيلي بمحافظتي شبيلي السفلى والوسطى.. مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مقاومة من قبل الإرهابيين خلال العملية.
وأوضح أن منطقة "بصرة" كانت قاعدة كبيرة لميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنطلق منها مؤامرات الإرهابيين ضد الشعب الصومالي.


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